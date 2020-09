Santi Pietro e Paolo: dedicazione

Domenica 20 settembre alla Parrocchia Santi Pietro e Paolo, si festeggia la dedicazione. Un momento importante per uno dei luoghi simbolo e riferimento per Arluno.

La sua storia affonda in radici robuste e lontane. E in due padri. Uno spirituale, quel Giuseppe Pozzobonelli allora Arcivescovo di Milano che ne volle la realizzazione. E uno artistico, Giulio Galliori che l'attuò. Correva il periodo tra 1762 e 1769 e la Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Arluno passò presto dallo stadio di desiderio a quello di realtà. Una realtà a cui, oggi come ieri, gli arlunesi sono molto affezionati. E' a loro che la Parrocchia si rivolge invitandoli per domenica 20 settembre a festeggiare la dedicazione. In modo essenziale, perché il Covid-19 impone con il suo potenziale di insidia che l'attenzione non vada a riposarsi, ma comunque solenne e intenso. Con tre Messe che saranno celebrate alle 10.30 e 18 e con un rosario alle 21. Appuntamenti che consentiranno ad Arluno di ritrovarsi compatta sia per chiedere un supplemento di forze per affrontare il difficile momento della pandemia che ha, purtroppo, portato anche a qualche decesso, sia di poter elevare un ringraziamento per avere tenuto la testa alta fino adesso. Senza la minima voglia di alzare bandiera bianca, ma nella convinzione che lei, la normalità, presto ritornerà a bussare alla porta del quotidiano. Cosa che, in parte, sta già facendo. Ma per Arluno sarà anche l'occasione per rendere omaggio ad una storia di cui può a buon diritto rivendicare l'orgoglio.

