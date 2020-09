Due milioni e mezzo per le scuole?

E' l'importante progetto del Comune di Castano Primo per ottenere un finanziamento statale. Una serie di interventi che riguarderanno il plesso di via Acerbi e quello di via Giolitti.

La cifra è davvero significativa e se da una parte, allora, la richiesta è "andata a buon fine", dall'altra, adesso, si attende di vedere se il finanziamento arriverà. Ma, intanto, quel che è certo è che un simile progetto sarebbe un grande risultato per la città e, ancor di più, un fondamentale e ulteriore tassello per il presente e il futuro delle scuole. Due milioni e mezzo, appunto, che andranno agli istituti scolastici di Castano: è questo l'obiettivo al quale hanno lavorato nelle settimane appena passate il sindaco Giuseppe Pignatiello, la 'sua' squadra e i tecnici comunali. "Un traguardo che avrebbe un enorme significato - commenta lo stesso primo cittadino - Perciò, fin da subito, l'attenzione in tale senso è stata massima, così come l'impegno di ogni singola parte, chiamata direttamente in causa". Nello specifico, dunque, il finanziamento (statale) permetterebbe di mettere in campo una serie di interventi nelle due strutture castanesi. "Innanzitutto la via Acerbi, dove ci concentreremo sul rifacimento del sottotetto (per un valore di circa 1 milione di euro), che ci consentirà di avere più classi/laboratori a disposizione, una grande aula magna e altri 2 servizi igienici - continua il sindaco - Non solo, perché, contemporaneamente, ci sarà anche la sistemazione dell'attuale palestra, affinché diventi un luogo polifunzionale (all'incirca 400 mila euro)". Mentre in via Giolitti. "Dopo i lavori al piano superiore per i serramenti ed il cappotto - conclude Pignatiello - adesso vogliamo fare la stessa cosa pure al piano inferiore dell'edificio".

