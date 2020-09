Covid: 3 casi a Inveruno

"Sul fronte Covid la situazione ad Inveruno e Furato è la seguente: i nostri concittadini positivi al virus sono 3. Le persone ad oggi in quarantena sono 17".

Una situazione in continua evoluzione che deve essere costantemente monitorata dalle istituzioni e dalle autorità sanitarie, ma in cui il ruolo dei cittadini è davvero fondamentale. Solo con il rispetto delle normative (distanziamento, lavaggio delle mani, mascherine, possibilità di svolgere attività all'aperto) può davvero aiutare un ritorno, più grave, della pandemia nel nostro territorio.

"Sul fronte Covid la situazione ad Inveruno e Furato è la seguente: i nostri concittadini positivi al virus sono 3 - spiega il Sindaco Sara Bettinelli - Di questi un concittadino è risultato ancora positivo al tampone di verifica, mentre due cittadini sono domiciliato fuori Comune. Le persone ad oggi in quarantena sono 17. Tra le persone in quarantena 2 sono state sottoposte a tampone e siamo in attesa dell’esito, mentre 4 persone sono in attesa di essere sottoposte a tampone.

L’attenzione che dobbiamo porre nella nostra quotidianità deve rimanere alta, per noi stessi e per i nostri cari".

Con la riprese delle attitivà, delle scuole e dello sport ora più che mai dipende davvero da tutti noi cercare di limitare le occasioni di contagio.

