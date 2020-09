'Prima Cuggiono e Castelletto' per Marco Maltagliati

Il gruppo di ‘Prima Cuggiono e Castelletto’ e il rilancio del paese. "Per Cuggiono è tempo di voltare pagina".

Candidato sindaco: Maltagliati Marco. Candidati consiglieri: Bianchi Rita, Di Vivona Bruna, Locati Arianna, Manna Mariano, Milani Enrica, Pallanca Claudia, Pallanti Amerigo, Pepe Davide, Scaglioni Alberto, Soldadino Giuliana, Vener Cristian.

1 - Cuggiono e Coronavirus, un’emergenza che potrebbe proseguire: quali interventi potrebbero rendersi necessari dopo questi mesi di commissariamento, per gestire al meglio i bisogni sociali?

"Andremo incontro sicuramente a una situazione nuova e quindi dovremo mantenere alta l’attenzione sui contagi, favorendo tavoli di discussione con tutte le realtà politiche del paese. Dovremo avere una macchina comunale reattiva. Priorità anche alle scuole".

2 - Cuggiono e lavoro: assistiamo al progressivo chiudere di attività e negozi di paese. Su cosa puntereste per riportare occupazione in paese?

Conosco bene le problematiche di connessione del cuggionese, per motivi legati al mio lavoro. Per questo motivo noi pensiamo che il Comune si debba attivare per avere più possibilità di connessione e non necessariamente concentrarsi sulla fibra. Riteniamo altresì fondamentale lo sviluppo del flusso turistico su Castelletto (bike sharing, monopattini e piste ciclabili). Non dimentichiamo anche le aziende agricole".

3 - Viabilità ciclo-pedonale e stradale, manutenzione del verde: il paese necessita di pesanti interventi. Quali priorità?

Il verde, i marciapiedi e le strade sono un disastro, dovremo fare un piano completo di ristrutturazione del paese, che comprenda anche il completamento dell’illuminazione a led e della circonvallazione. Vogliamo aumentare la qualità dei campi e delle strutture sportive, oltre che della piazza, che oggi sembra più simile ad una tangenziale".

4 - Cultura ed eventi: un tessuto associativo importante, scuole che vogliono rilanciare progetti formativi. Da dove partire e con quali obiettivi?

"Dobbiamo ripartire dall’ascolto dei cittadini e delle associazioni, in modo da cogliere le migliori proposte per il paese. Per le scuole vogliamo ampliare l’offerta formativa (es: lettura di quotidiani in classe)".

5- Tralasciando i sogni... se sarà eletto Sindaco cosa potrà e si impegnerà a fare concretamente per Cuggiono?

"Innanzi tutto dovremo prendere coscienza dei fondi in dotazione al Comune. Poi penseremo all’illuminazione a led e all’ampliamento del cimitero. L’obiettivo è sbloccare le opere ferme".

6 - Vi sono ampie aree di degrado in paese (area Lattuada, via Roma con ex municipio ed ex scuole, molti immobili di valore in centro, area industriale), cosa si intende sviluppare in queste aree?

"Per questi tipi di operazioni bisognerà pensare al bene di cittadini e imprenditori. I modelli potrebbero essere Inveruno (ex Belloli) con la realizzazione delle nuove scuole e Mesero con il grosso impianto logistico verso l’autostrada".

