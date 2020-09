Un confronto con i candidati

L'appuntamento è per questa sera, 15 settembre, alle ore 21 presso il Palacosmel dell'Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono.

Un nuovo, importante, appuntamento elettorale in vista del voto di domenica e lunedì 20 e 21 settembre. In questa settimana che si presenta decisiva per convincere chi non ha ancora un'opinone, ecco che allora, ogni occasione è buona per spiegare progetti e idee per la Cuggiono e Castelletto del domani.

L'appuntamento è per questa sera, 15 settembre, alle ore 21 presso il Palacosmel dell'Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono. L'ingresso è dalle ore 20.40 da via Buonarroti fino ad esaurimento posti. Accesso e permanenza, con obbligo di mascherina, sarà regolamentanto dalle normative anti-Covid19.

