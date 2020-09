Un tocco di colore per i bimbi

'Commercianti in Piazza' di Castano e Pro Loco, in collaborazione con l'associazione 'Noi con Voi', in prima linea per portare sostegno ai bambini di Chernobyl. Tanto il materiale raccolto.

L'hanno intitolata 'Coloriamo il Mondo' e il colore, alla fine, non è di certo mancato. Anzi! Quando, insomma, c'è da portare aiuto e sostegno a chi, purtroppo, è meno fortunato, eccoli pronti a rispondere, subito, presenti, da una parte i 'Commercianti in Piazza' di Castano Primo, dall'altra la Pro Loco. Zaini, astucci, libri, penne, matite, pastelli, quaderni, album da disegno, ecc..., allora, dopo essere partiti ormai qualche mese fa, proprio l'altra sera tutto il materiale raccolto (davvero tanto) è stato consegnato all'associazione 'Noi con Voi' per i bambini di Chernobyl. Un impegno, ancora una volta, in prima linea per cercare di stare vicini a questi piccoli ed aiutarli nel loro percorso di crescita e formazione in una realtà difficile come quella dove ciascuno di loro vive e provare a regalare un sorriso e una speranza diversa e migliore per il presente ed il futuro.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro