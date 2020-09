Il confronto tra i candidati

Moltissimi i commenti ‘live’ sui social, tra sostenitori dei rispettivi gruppi, per un’area virtuale davvero vivace.

Una serata a suo modo storica, unica... un esperimento di democrazia anche per l’informazione locale. Migliaia di persone hanno visto in diretta e differita il confronto elettorale per elezioni amministrative di Cuggiono. Tantissimi cuggionesi e castellettesi, ma anche nostri lettori dei paesi limitrofi appassionati di politica, si sono collegati, comodamente dal loro cellulare, pc di casa o smart tv per assistere alla prima occasione di confronto diretto tra i candidati. In un anno così particolare, con una campagna elettorale così atipica, fatta per lo più di post sui social e gazebo, ecco allora che le tecnologie hanno permesso un confronto più diretto, accessibile a tutti. Moltissimi i commenti ‘live’ sui social, tra sostenitori dei rispettivi gruppi, per un’area virtuale davvero vivace. Non potendo ospitare pubblico (per le norme anti-Covid19) o realizzarlo in presenza dei cittadini, crediamo di aver comunque offerto una buona possibilità democratica per gli elettori ancora indecisi.

Rivedi il confronto elettorale tra Marco Maltagliati (Prima Cuggiono e Castelletto), Maria Teresa Perletti (Maria Teresa Perletti Sindaco), Abramo Bellani (Agorà) e Giovanni Cucchetti (Cuggiono Democratica)

