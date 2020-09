Comitato Agricolo online

Il Comitato Agricolo del Magentino, che già è presente coi propri prodotti ogni sabato mattina a Magenta in piazza Formenti, ha aderito alla piattaforma dell'Alveare che dice sì.

Oggi più che mai il consumatore si è reso conto che è necessario dare il giusto valore ai prodotti locali, non solo per un vantaggio economico ma per la scelta di salvaguardare salute e ambiente in cui vive. Sempre più è attento alla propria spesa e sempre più cerca prodotti sani a filiera corta. I piccoli produttori d'altra parte, impegnati nei campi o negli allevamenti, non hanno il tempo necessario da dedicare alla vendita al dettaglio giornaliera, è così che collaborare e fare rete stando al passo coi tempi si rende cosa essenziale. Il Comitato Agricolo del Magentino, che già è presente coi propri prodotti ogni sabato mattina a Magenta in piazza Formenti, ha aderito alla piattaforma dell'Alveare che dice sì, conosciutissima ormai in grandi città come Milano e Torino e che ora si sta diffondendo anche nella provincia. 'Alveare che dice sì' è un portale digitale ottimamente strutturato che ha come regole fondamentali la promozione dei prodotti a filiera corta, il supporto ai piccoli produttori che altrimenti non avrebbero la forza di farsi conoscere e soprattutto l'etica umana e sociale nonché la giusta remunerazione del prodotto venduto. Per i produttori aderenti al Comitato Agricolo del Magentino occorreva, comunque, avere un appoggio organizzativo e logistico a cui fare riferimento, lo hanno trovato presso la realtà di Trucioli di Storia. Essendo a sua volta loro stessi produttori conoscono la realtà e avendo già maturato esperienza di vendite on line si sono impegnati ad aprire un alveare in Cuggiono garantendo supporto organizzativo e logistico. In questo alveare è data appunto priorità a tutti i produttori facenti parte del Comitato Magentino estendendola poi anche ai produttori a marchio Parco Ticino per garantire una gamma più completa di prodotti. Come funziona - Ogni consumatore registrandosi presso il link https://alvearechedicesi.it/it/assemblies/12854 oppure ricercando “Alveare che dice sì” di Cuggiono ha la possibilità senza nessun vincolo o obbligo di visionare ogni settimana ciò che i produttori hanno a disposizione per la vendita. E' una vendita diretta tra produttore e consumatore, eliminando così i costi di trasporti e intermediari, ed il prezzo è stabilito direttamente dal produttore. Si procede come una normale spesa on line mettendo nel carrello ciò che interessa, l'importo della spesa verrà corrisposto tramite una qualsiasi carta di credito e direttamente andrà a remunerare ogni produttore. Il giovedì pomeriggio dalle 17,30 alle 19,00 ognuno potrà ritirare la propria spesa, già pronta, presso il locale di Via S. Maria, 13 a Cuggiono. Le vendite si apriranno il giorno 17 settembre con ritiro il giovedì successivo e così avverrà ogni settimana. Per informazioni: https://alvearechedicesi.it/it/assemblies/12854; pagina Facebook: Alveare Trucioli di Storia.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro