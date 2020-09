Martedì 22 settembre all'ambulatorio comunale di Dairago sarà possibile effettuare dalle 9.30 alle 12.30 un esame della cute e dalle 14.30 alle 18 visite senologiche.

Parola d'ordine prevenzione. Dopo il successo fatto registrare dall'edizione del 2019, l'Amministrazione comunale di Dairago ripropone l'iniziativa 'Dairago in salute'. Martedì 22 settembre all'ambulatorio comunale di via San Giovanni Bosco 11 sarà possibile effettuare dalle 9.30 alle 12.30 un esame della cute e dalle 14.30 alle 18 visite senologiche. L'iniziativa presuppone, come da facile constatazione, il rispetto delle norme anti Covid su distanziamenti e protezioni. Chi vorrà sottoporsi agli esami dovrà, quindi, prenotarsi al numero 346/3567197 dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Un segnale forte in un ambito, quello della salute, dove la prevenzione ha acquisito una valenza sempre più marcata. Specie in un'epoca come l'attuale.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro