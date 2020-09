Artigiano in Fiera si farà!

Dal 5 al 13 dicembre torna 'Artigiano in Fiera',la fiera che da 25 anni celebra la bellezza e la bontà delle arti e dei mestieri di tutto il mondo.

Era una domanda che tanti iniziavano a porsi... viste le restrizioni, le normative, le attenzioni rigorose, e dovute, in vista dell'autunno/inverno su fronte Coronavirus, ci saranno i tradizionali mercatini natalizi e appuntamenti per le feste? Oggi arriva una prima risposta: dal 5 al 13 dicembre torna 'Artigiano in Fiera',la fiera che da 25 anni celebra la bellezza e la bontà delle arti e dei mestieri di tutto il mondo.

"Un’edizione che quest’anno sarà ancora più speciale, e anche più sicura, - commentano gli organizzatori - perché pensata nel rispetto di tutte le misure di igiene e protezione necessarie per garantire la tua serenità".

