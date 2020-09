Regione Lombardia promuove la ripresa delle attività culturali a seguito della chiusura forzata dovuta all’emergenza sanitaria, attraverso il sostegno ad attività culturali.

Regione Lombardia promuove la ripresa delle attività culturali a seguito della chiusura forzata dovuta all’emergenza sanitaria, attraverso il sostegno ad attività culturali che abbiano gli obiettivi di valorizzare gli istituti e i luoghi della cultura, favorire l’avvicinamento sociale in contesto di distanziamento fisico e sostenere il ritorno a una normalità occupazionale per i professionisti del settore culturale. “Con Decreto n. 9365 del 31 luglio 2020 pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 33 del 10 agosto 2020, è stato approvato il bando a sportello Ri-vivi la Lombardia, rivolto a soggetti privati per la realizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni culturali all’aperto presso Istituti e Luoghi della cultura, luoghi di valore storico, artistico e culturale della Lombardia (chiostri, aree e parchi archeologici, piazze, giardini storici, cortili di palazzi storici, castelli ecc.), luoghi riconosciuti o formalmente candidati dall’Unesco ed Ecomusei. Le iniziative finanziabili dovranno svolgersi tra il 18 maggio e il 31 ottobre 2020. È prevista una dotazione complessiva di 700 mila euro. Possono presentare domanda di contributo soggetti di diritto privato senza finalità di lucro o con l’obbligo statutario di reinvestire gli utili nell’attività di impresa e con almeno una sede operativa in Lombardia, legalmente costituiti da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del bando e che abbiano nello statuto finalità coerenti con il progetto presentato. I soggetti richiedenti devono presentare la domanda di contributo esclusivamente in forma telematica per mezzo della piattaforma Bandi on line, a cui si rimanda per la lettura completa del bando, compilando l’apposita modulistica fino alle 16 del 30 settembre 2020 o fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.

