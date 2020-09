Polo scolastico: avanti tutta

La gara è in corso. Si è conclusa la prima fase, quella amministrativa. Ora è in corso l'analisi delle proposte tecniche migliorative da parte della commissione preposta.

Il progetto del polo scolastico a Inveruno non si ferma, anzi veleggia verso l'assegnazione dei lavori: “La gara è in corso. Si è conclusa la prima fase, quella amministrativa – spiega il sindaco Sara Bettinelli – Hanno partecipato 11 aziende, tutte ammesse alla seconda fase, quella tecnica. Ora è in corso l'analisi delle proposte tecniche migliorative da parte della commissione preposta. Questa fase dovrebbe concludersi a fine settembre, con l'apertura della busta economica e la conseguente e immediata aggiudicazione provvisoria. Poi ci sarà un mese di sospensione di tutto per eventuali ricorsi e, a seguire, avverrà l'aggiudicazione definitiva dei lavori e la firma del contratto. Abbiamo tempo fino a metà novembre. Per fine anno, se tutto va bene, dovremmo partire con i lavori”.

