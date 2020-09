Covid: 'stop' al vaccino

Il gruppo farmaceutico AstraZeneca, associato alla Università di Oxford, ha annunciato la sospensione dei test clinici a causa della comparsa di una reazione avversa al farmaco.

Solo qualche giorno fa la notizia che avrebbe potuto arrivare già per la fine di quest'anno, ma adesso ecco una battuta d'arresto. 'Stop', per ora, al vaccino contro il Covid-19. Il gruppo farmaceutico AstraZeneca, associato alla Università di Oxford, ha, infatti, annunciato la sospensione dei test clinici a causa della comparsa di una reazione avversa al farmaco da parte di un paziente nel Regno Unito. L’arresto servirà per indagare su una malattia potenzialmente inspiegabile, come ha riferito la società in una nota. Ancora però non è chiaro quanto questa sospensione sarà di ostacolo allo studio in questione. Non si sa neanche di quale natura sia la reazione avversa che ha accusato il partecipante alla sperimentazione. Si legge inoltre nella nota che “si tratta di un'azione di routine che deve avvenire ogni volta che si verifica una malattia potenzialmente inspiegabile in uno degli studi".

