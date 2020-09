Adeguamento scuole

Una serie di interventi a Buscate per riaccogliere gli studenti in totale sicurezza. Acquisto di nuovi banchi ed anche altri locali utilizzati per le lezioni.

La scuola di Buscate è pronta a riaccogliere i suoi alunni: “Nella pratica, abbiamo acquistato circa 320 banchi di dimensioni più piccole, che consentano il distanziamento sociale – spiega il sindaco Fabio Merlotti - Per le classi più numerose, invece, abbiamo pensato a rendere quattro aule tra loro adiacenti, che attualmente sono stanze d'appoggio, agibili all'insegnamento, abbattendo le tramezze e ottenendone due più grosse. Per questi lavori di adeguamento abbiamo ottenuto 28 mila euro dal Ministero. Abbiamo cercato di rendere effettive le richieste da parte del Governo, per una ripresa in sicurezza”.

