CTN: filmforum in sala

Dopo la brusca interruzione, a fine febbraio, della scorsa edizione, riecco in sala la rassegna di cinema d'autore e mondiale di CinemaTeatroNuovo di Magenta. Curata da Marco Invernizzi, da ormai trenta anni la rassegna più amata per varietà e qualità torna in sala: "La comunità si rimette in moto attorno alla cultura" commentano lo stesso Marco Invernizzi ed il Direttore di Ctn Magenta, Alberto Baroni. Il quale annuncia: "Doppia proiezione (e doppio commento, il mercoledì ed il giovedì sera) per le pellicole di maggior richiamo e due proiezioni in lingua originale (inglese) con sottotitoli italiano". Filmforum di CTN MAGENTA, non vi delude mai ! Da giovedì 10 settembre, apre il sipario uno strepitoso Quentin Tarantino con il suo già cult C'era una volta ad Hollywood. "A causa delle necessarie misure anti-Covid, la capienza della sala è ridotta di un terzo; questo ci spinge necessariamente a raddoppiare le proiezioni, per non lasciare nessuno del nostro davvero affezionato pubblico... a bocca asciutta!", premette il Direttore della Sala di Comunità magentina, punta culturale non solo cittadina ma riferimento per l'intero territorio. "Per le pellicole di maggior richiamo abbiamo previsto due date di proiezione, ovverosia il mercoledì ed il giovedì sera; ricordiamo che da fine luglio è attiva la prevendita online dei biglietti: invitiamo il pubblico ad utilizzare questa possibilità, sia per poter scegliere le posizioni in sala - il sistema resetta automaticamente poi le distanze tra gruppi o coppie che si presentino insieme (sotto la propria responsabilità e lasciando sempre un recapito di riferimento prima di accedere alla Sala); sia per sveltire le pratiche di assegnazione dell'ingresso (il nostro Filmforum, grazie al cielo, vede sempre una lunga coda all'ingresso)", spiega e caldeggia Baroni. Oltre alla doppia proiezione (e doppio commento, grazie alla disponibilità di Marco Invernizzi, storico curatore della rassegna magentina), una novità (già collaudata lo scorso anno) è quella del film in lingua originale, sottotitolato in italiano: "La scelta ricade sui film di maggiore attualità ed interesse per le giovani generazioni; in questo caso due pellicole che vengono dalla Gran Bretagna, come il bellissimo 1917 di Sam Mendes e il sempreverde Ken Loach con Sorry we missed you, storia di una coppia di giovani adulti che si guadagnano la vita su due ruote. Le proiezioni in lingua saranno al mercoledì". In tutto, dal 10 settembre al 3 dicembre, sono 13 opere proiettate sul grande schermo di via San Martino 19. Il prezzo del biglietto rimane invariato, ogni 5 ingressi uno è omaggio. Sono valide tutte le convenzioni e le card, pagamento in prevendita sul sito o in sala (in quest'ultimo caso con assegnazione automatica dei posti) con diversi metodi di pagamento (tutte le info le trovate sul sito del cinema: www.teatronuovo.com ). "Invitiamo, inoltre, al rispetto delle regole di sicurezza sanitaria; noi dello Staff del cinema garantiamo peraltro la più scrupolosa osservanza dei nostri doveri di Sala", rassicura ed ammonisce Baroni.

IL PROGRAMMA

10 settembre: C'era una volta ad Hollywood di Quentin Tarantino, grandissimo film "Tarantino con questo film ci ripropone un tema a lui caro, quello del tempo e del rapporto finzione/realtà", anticipa Marco Invernizzi. La storia, come tutti sapranno, è quella che strizza l'occhiolino al tragico eccidio di Los Angeles nel 1969, ad opera dei seguaci della setta di Manson ed in cui fu trucidata l'attrice Sharon Tate, moglie (incinta) del regista Roman Polansky.

16 e 17 settembre: I Miserabili di Ladj Ly, "Il conflitto sociale diventa conflitto dentro l'immagine, grande prova della regista"

23 e 24 settembre Sorry we missed you di Ken Loach: "Il regista britannico prosegue con grande coerenza, da tanti anni, il suo discorso sui rapporti tra economia, società e relazioni umane; con l'aiuto del suo fedele sceneggiatore Paul Laverty.

30 settembre e 1 ottobre: Favolacce dei fratelli D'Innocenzo, "una bella prova autoriale dei giovani fratelli registi italiani, una rivelazione del 2020, un film sì duro ma che sorprenderà".

8 ottobre: Hammamet di Gianni Amelio (che abbiamo avuto ospite al CinemaTeatroNuovo di Magenta nel 2017 in occasione del suo penultimo, La tenerezza); "un grande film su un personaggio chiave della storia politica italiana; ma ricordatevi che il valore di una pellicola non si giudica in base alla storia od alla idea politica. Gianni Amelio non tradisce", è il monito di Marco Invernizzi che proprio in 30 anni di Filmforum ha insegnato al pubblico di CTN a "guardare" correttamente dentro all'immagine. Un film che ha acceso il dibattito, dividendo il pubblico sulla vicenda ma non sulla prova attoriale di Pierfrancesco Favino (Bettino Craxi).

14 e 15 ottobre: Parasite, "Bong Joon Ho è un talento assoluto, e, forse per la prima volta all'interno di un ciclo di Filmforum, proponiamo oltre al lavoro con cui ha trionfato a Cannes 2019 e Oscar 2020, anche il suo secondo film, del 2003, Memorie di un assassino (25 e 26 novembre), con cui ha vinto il Festival di Torino per la miglior sceneggiatura.

22 ottobre: Ritratto della giovane in fiamme di Celine Sciamma: "Quarto film di Celine Sciamma - regista di talento, perfezionista nella forma e di grande tatto e profondità - la quale prosegue il tema della ricerca dell'identità". Il film è ambientato nel 1770.

28 e 29 ottobre: 1917 di Sam Mendes "Apparentemente un lunghissimo piano sequenza, un capolavoro tutto da vedere e commentare".

5 novembre: La ragazza d'autunno di Kantemir Balagov "Giovanissimo regista, al suo terzo lavoro, maestro del colore alla Sokurov; appuntatevi il nome perché si tratta di un giovane che promette diventare uno dei grandi cineasti nei prossimi anni", ammonisce Invernizzi.

11 e 12 novembre: Volevo nascondermi di Giorgio Diritti " Il caso ha voluto che il film uscisse proprio nei giorni in cui, quest'anno, abbiamo dato addio all'attore Flavio Bucci, indimenticabile e primo "Ligabue" della storia del cinema. Per Giorgio Diritti ad affrontare la parte del pittore della Bassa, Elio Germano, un nostro straordinario talento attoriale che già conosciamo per aver interpretato pressocché solo grandi autori.

19 novembre: Il sindaco del rione Sanità di Mario Martone: "Martone porta Eduardo al cinema e l'operazione gli riesce benissimo!". "Il regista napoletano è un vero Maestro, sia al cinema che in teatro, di cui però poco si parla; i suoi film son forse difficili dal punto di vista tematico, ma comunque godibili anche per un pubblico meno preparato".

Chiude la rassegna il 3 dicembre: Clint Eastwood con il suo ultimo Richard Jewell, "Ogni film un capolavoro, appuntamento fisso con ogni sua pellicola qui al nostro Filmforum".

