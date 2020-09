Cuggiono: l'attesa per il confronto

Il confronto di questa sera, alle 20.45, in diretta sulla pagina facebook di Logos (@GiornaleLogos) è quanto mai decisivo e importante.

Cuggiono si avvicina al voto: tra una decina di giorni gli elettori saranno chiamati alle urne per decidere il volto del sindaco e dei consiglieri per i prossimi cinque anni. Un appuntamento quanto mai importante, soprattutto dopo la sfiducia alla passata Amministrazione, perchè chiunque vinca si dovrà confrontare con l'emergenza (sociale ed economica) portata dal Coronavirus e gestita al momento solo dal Commissario dott.ssa Lucia Falcomatà. Una 'mancanza' ufficiale, visiva ed effettiva pesante, che tanti hanno rimarcato.

Ma chi vincerà? Sondaggi reali non ne esistono, rimane però la percezione di una pesante incertezza tra l'elettorato. I 'bacini' di voto non sono più così solidi per la mancanza di presenze politiche forti. Ecco perchè il confronto di questa sera, alle 20.45, in diretta sulla pagina facebook di Logos (@GiornaleLogos) è quanto mai decisivo e importante. Unico appuntamento di confronto diretto tra liste, programmi e idee della Cuggiono 2020-2025. Moltissimi sono i cittadini indecisi: magari a livello di partito vicini più a una lista ma con conoscenze e amicizie negli altri schieramenti. Una grande, nuova, possibilità di ascolto e valutazione per i cittadini, che potranno assistere in diretta o in differita a questa importante serata di democrazia.

