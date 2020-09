Tirinnanzi sotto le stelle

Sabato 12 settembre, alle 21, vi sembrerà di essere proiettati dalla macchina del tempo in un’altra epoca: vuoi per la magia del Castello di Legnano, vuoi per come vi appariranno appena li vedrete gli apprezzati musicisti della 'Lady Dillinger Swing Band', a partire dagli outfit in perfetto stile swing.

Sabato 12 settembre, alle 21, vi sembrerà di essere proiettati dalla macchina del tempo in un’altra epoca: vuoi per la magia del Castello di Legnano, vuoi per come vi appariranno appena li vedrete gli apprezzati musicisti della 'Lady Dillinger Swing Band', a partire dagli outfit in perfetto stile swing. Vi sembrerà di essere improvvisamente negli anni in cui, dopo decenni di predominio del jazz di New Orleans e la depressione del ’33, la voglia di aria nuova spinse Count Basie a dar vita a un nuovo fenomeno musicale, inaugurando così l’era del Swing. Dopo di lui Duke Ellington, Fletcher Henderson, Benny Goodman, Glenn Miller, Woody Herman e molti altri ne seguirono la strada. Chi non ricorda poi le colonne sonore dedicate al genere nei film? Indimenticabili sicuramente Fred Astaire e Ginger Roger, che sembravano librarsi nell’aria come farfalle mentre ballavano lo swing. E altrettanto accadde da noi in Italia. Ci ha anticipato Celeste Castelnuovo, splendida voce della formazione: "Abbiamo deciso che avremmo fatto swing e ci siamo impegnati in un repertorio che ci assomigliasse, che potesse rappresentare la musica delle nostre radici. Infatti, lo swing che suoniamo è quello di Natalino Otto, di Fred Buscaglione, del Quartetto Cetra e del Trio Lescano. Faremo del nostro meglio per far rivivere l’epoca d’oro dello swing, prendendo l’eccellenza della tradizione italiana dagli anni ‘30 agli anni ‘60. Lo spettacolo è pensato per essere ascoltato e guardato. Infatti, anche l’aspetto visivo è attentamente curato: l’abbigliamento è in stile anni ’40/’50 e ci saranno spesso cambi di costume in base al repertorio. Ovunque andiamo le persone ci ringraziano, vogliamo regalare le stesse magiche emozioni 'fuori tempo' a Legnano". Lo spettacolo, che avrebbe dovuto svolgersi presso il teatro Tirinnanzi di Legnano lo scorso 10 maggio (in pieno lockdown, allora, per via del Covid 19) offre ovviamente a tutti possessori di biglietti già acquistati di utilizzarli in questa occasione. Ma la gestione del Teatro ha voluto fare di più, in barba alla crisi economica che ha colpito tutti. Si potrà, infatti, entrare con soli 10 Euro, acquistandoli all’ingresso. Obbligatoria la mascherina per ingresso e uscita, mentre l’interno è accuratamente distanziato nelle sedute, con misurazione della temperatura. Per prenotare si può inviare una mail a biglietteria [at] melarido [dot] it.

