Ragazzi... 'Game on'

A Dairago l'associazione 'Girovagando' ha deciso di mettere in pista l'iniziativa 'Game on', dedicata ai giovani delle Medie per riattivare il cervello e rimettersi in gioco.

Il nome è accattivante, la finalità precisa: consentire ai ragazzi di fare ritorno in modo ottimale tra i banchi al suono della campanella per l'anno scolastico 2020-2021. A Dairago l'associazione 'Girovagando' ha deciso di mettere in pista l'iniziativa 'Game on' che, come spiegano i suoi promotori, "E' dedicata ai ragazzi delle Medie per stare in gruppo, riattivare il cervello e rimettersi in gioco". Quartier generale degli incontri sarà la 'Casa delle associazioni'. Gli appuntamenti sono stati organizzati da martedì 8 e giovedì 10 settembre dalle 9 alle 12 e venerdì 11 dalle 9 alle 15. Un'iniziativa che si pone l'obiettivo di intrecciare la passione didattica con la motivazione chiamata a sorreggerla. E di ricreare quel clima di tranquillità e serenità nell'accostarsi alle lezioni che per gli studenti è fondamentale.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro