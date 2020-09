Monsignor Raimondi nelle RSA

Monsignor Luca Raimondi, Vicario Episcopale per la Zona Pastorale di Rho, ha fatto visita, nei giorni scorsi, alle due case di riposo di Castano, Colleoni e San Giuseppe.

L'attesa che si mischiava con l'emozione. E, in fondo, diversamente non avrebbe potuto essere, perché quello non era un momento come tutti gli altri. Una visita 'speciale', l'occasione per pregare assieme ed avvicinarsi sempre di più a Dio, dopo i lunghi e difficili mesi di emergenza Coronavirus e lockdown. Così ecco che, qualche giorno fa, Monsignor Luca Raimondi, Vicario Episcopale per la Zona Pastorale di Rho ha incontrato gli anziani ospiti e il personale delle due case di riposo di Castano Primo, Colleoni e San Giuseppe. Un 'doppio' appuntamento davvero particolare che ha saputo raggiungere i cuori di tutti.

