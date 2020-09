Turbigo: due positivi al Covid-19

Turbigo non è più 'Covid free': è infatti segnalazione di oggi, da parte del sindaco Christian Garavaglia, che due cittadini residenti in paese sono positivi al Coronavirus.

Turbigo non è più 'Covid free': è infatti segnalazione di oggi, da parte del sindaco Christian Garavaglia, che due cittadini residenti in paese sono positivi al Coronavirus. La situazione è emersa dopo i controlli di verifica dal rientro delle vacanze: "La notizia principale è che stanno bene - commenta il primo cittadino - ma per loro, i loro familiari e le persone venute in contatto scatta ora la quarantena obbligatoria. Il comune si è subito attivato per monitorare la situazione e agevolare le persone coinvolte per i problemi quotidiani, come fatto negli ultimi mesi per tutti i nostri cittadini che hanno bisogno. E' importante evitare che il contagio si diffonda; è fondamentale l'impegno di tutti, abbiamo imparato a vivere con mascherine e precauzioni per evitare il diffondersi del contagio. Faccio un appello a tutti: il virus non è sparito, c'è ancora, prestiamo attenzione alle regole senza allarmismo e teniamo alta l'attenzione. Noi lavoriamo per dare una mano a tutti, cerchiamo di supererare insieme questo periodo".

