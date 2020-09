Scintille dalla cabina elettrica

Sono stati allertati i vigili del fuoco volontari di Inveruno martedì mattina a Castano Primo per un problema alla cabina elettrica.

Sono stati allertati i vigili del fuoco volontari di Inveruno martedì mattina a Castano Primo per un problema alla cabina elettrica. E’ accaduto lungo una traversa di via Magenta dove si sono sviluppate delle scintille che hanno costretto l’autopompa e una squadra di intervento a raggiungere il posto. Fortunatamente non c’erano fiamme e i vigili del fuoco hanno messo la cabina in sicurezza nel giro di poche decine di minuti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro