Settembre... eventi in sicurezza

Dal “Settore Turismo” del Consorzio dei Comuni dei Navigli, ecco una selezione degli appuntamenti che si svolgeranno nel mese di settembre nei Comuni di Albairate, Corbetta e Cusago.

Nei Comuni dell’Ovest Milanese si torna gradualmente alla normalità anche sul fronte degli eventi pubblici per il tempo libero, cui si può partecipare rispettando le misure di sicurezza anti Covid-19 e le diverse disposizioni degli enti organizzatori. Dal “Settore Turismo” del Consorzio dei Comuni dei Navigli, ecco una selezione degli appuntamenti che si svolgeranno nel mese di settembre nei Comuni di Albairate, Corbetta e Cusago.

Ad Albairate, sabato 26 settembre 2020 alle ore 21.00, presso la Corte Salcano, in via Cesare Battisti 2, si terrà lo spettacolo “Wind of Change”, una rappresentazione che spazia tra cinema, musica e teatro a cura del Coro Elikya e in collaborazione con il COE (Centro Orientamento Educativo). Il cortometraggio “Wind Of Change” di Julia Dahar, che fa da filo conduttore, affronta le tematiche delle conseguenze del cambiamento climatico nel pianeta. L’evento è organizzato dall’Amministrazione comunale per ringraziare pubblicamente i volontari Covid-19, per il servizio prestato durante il picco della pandemia. Per garantire il rispetto della normativa in materia di contenimento dei contagi, gli ingressi saranno contingentati fino a un massimo di 200.

A Corbetta, domenica 6 settembre 2020, si svolgerà la 458° edizione della “Festa del Perdono” che prevede dalle ore 8.00 la disposizione delle tradizionali bancarelle lungo le vie del centro cittadino. Inoltre, in piazza delle Giostre è stata aperta una piccola area Luna Park che sarà accessibile tutta la settimana fino al 6 settembre. Mentre dal 5 settembre inizierà l’accensione serale delle luminarie tricolore lungo Corso Garibaldi. Per tenersi aggiornati sull’evento è possibile seguire i profili social ufficiali del Comune di Corbetta. Mentre nel sito web istituzionale (www.comune.corbetta.mi.it) sono state pubblicate le misure igienico sanitarie di sicurezza e anti-contagio per lo svolgimento della festa.

A Cusago, venerdì 4 e sabato 5 settembre (dalle ore 17.00 alle 24.00) e domenica 6 settembre 2020 (dalle 12.00 alle 24.00), nell’Area Mercato, si svolgerà l’evento “Street Food Festival” con truck nazionali e internazionali. Mentre sabato 12 e domenica 13 settembre si terrà la quattordicesima edizione della Mostra Mercato “Cusago in Fiore”, rassegna florovivaistica che si svolge all’ombra del Castello e nei prati circostanti con fiori, piante, artigianato a tema, incontri e laboratorio per bambini. Nell’ambito della rassegna, si potrà anche partecipare a due camminate curate dall’Associazione culturale Milanta ETS di Magenta. Lo scopo dell’iniziativa è di fare scoprire i luoghi più significativi del borgo di Cusago (Castello, chiesa parrocchiale, Fontanile Cristina, Parco Sud Milano, curiosità e tradizioni locali). La prima camminata, riservata ai soli iscritti all’Associazione Milanta ETS, si terrà sabato 12 settembre con ritrovo in piazza Soncino di fronte al Municipio. Mentre la seconda, aperta a tutti previa iscrizione, si svolgerà domenica 13 settembre con ritrovo alle ore 16.00 nello stesso luogo. Le camminate di circa 3 km sono confermate anche in caso di pioggia e hanno una durata di 90 minuti comprese le soste culturali. Per ogni passeggiata si richiede il rispetto delle misure anti Covid-19 e si formeranno due gruppi di max 40 persone ciascuno. Per informazioni e prenotazioni in merito alla camminata di domenica 13 settembre contattare la Pro Loco (tel. 3493108542, mail: info [at] prolococusago [dot] it). Sabato 12 settembre dalle ore 9.30 alle 12.00, nell’aula consiliare del Municipio di Cusago, in via Libertà 3, si terrà un “corso sulla disostruzione pediatrica delle vie aeree”. È organizzato dalla Banca del Tempo di Cusago, richiede la prenotazione entro il prossimo 10 settembre e una quota di partecipazione. Per informazioni: mail bdtcusago [at] gmx [dot] it. Domenica 13 settembre alle ore 16.00, nella piazzetta della Biblioteca, in via Libertà 3, saranno consegnati i premi ai vincitori del Concorso d’idee per il logo del progetto “I Castelli dell’antico Ducato di Milano”, cui seguirà un concerto. Domenica 20 settembre dalle ore 10.00 alle 19.00, nel Castello di Cusago, si terrà la terza edizione del “Festival del Benessere” ad ingresso libero. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato al 27 settembre. Per informazioni: benessere [at] viviamocusago [dot] it. Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 settembre, dal pomeriggio fino alle 24.00, all’ombra del Castello, nella Corte Madonnina, si terrà la “Festa del Luppolo”, a cura della Banca del Tempo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro