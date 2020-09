Due positivi a Busto Garolfo

Dopo le notizie dei giorni scorsi da Castano Primo, Casorezzo ed Inveruno, un'altra segnalazione di 'positività' al Covid-19 arriva da Busto Garolfo.

Fortunatamente in modo sporadico e saltuario, ma continuano ad emergere casi di Coronavirus nel nostro territorio. Dopo le notizie dei giorni scorsi da Castano Primo, Casorezzo ed Inveruno, un'altra segnalazione di 'positività' al Covid-19 arriva da Busto Garolfo. "Sono purtroppo ad annunciarvi che abbiamo un nuovo caso di positività al Covid-19. La persona che é risultata positiva si trova presso il proprio domicio e sta bene - spiega il Sindaco Susanna Biondi - I casi attuali di positività nel nostro territorio comunale salgono quindi a due. Ancora una volta si dimostra che é indispensabile comportarsi in modo prudente e rispettoso delle disposizioni di prevenzione al contagio. Senza allarmismi ma comportadoci ognuno in modo responsabile!"

