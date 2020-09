Serata per la Croce Verde Verbania

I posti per Dinner Show by Naïades Summer Club @ Villa Giulia Verbania in programma il 5 settembre sono limitati e per partecipare alla cena evento la prenotazione è obbligatoria.

Sabato 5 settembre Naïades Summer Club, il giardino delle Ninfe, presenta Dinner Show, cena spettacolo benefica, un evento d'eccezione che prende vita nel parco di Villa Giulia, a Verbania. Parte del ricavato andrà infatti in beneficenza, alla Croce Verde di Verbania, una istituzione davvero importante per tutta la zona e non solo.

Dinner Show @ Naïades Summer Club mette insieme musica, performance e ottimi piatti di carne o di pesce, un mix di emozioni da vivere con gli amici, in tutta sicurezza, in un grande spazio verde. Alla musica pensano i celebri Relight Orchestra, ovvero il violino di Mark Lanzetta e i dischi di Robert-Eno, che insieme reinterpretano i classici della musica da ballo. E non è tutto: c'è un'arpa laser, uno strumento esclusivo dall’impatto futuristico e ci sono la voce e la presenza scenica di Khady, vocalist attiva in tutta Italia, capace di regalare emozioni al pubblico. Infine, prende vita una scenografica performance di danza area a cura di Fire Fly 2.0. E' un appuntamento da non perdere per divertirsi facendo del bene.

I posti per Dinner Show by Naïades Summer Club @ Villa Giulia Verbania in programma il 5 settembre sono limitati e per partecipare alla cena evento la prenotazione è obbligatoria. Il costo è di 50 euro, scegliendo tra menu di carne e pesce. Sono compresi vino, acqua, caffè, dolce. L'ingresso after dinner con drink costa invece 10 euro.

Naïades Summer Club @ Villa Giulia

Via Vittorio Veneto 289295 Verbania

333 4858949, 338 1460637

