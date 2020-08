60 anni d'amore

Ci sono legami solidi e profondi che durano un’intera vita. Virginia Garavaglia e Giovanni Martignoni di Furato ne sono l’esempio: sessantesimo anniversario di matrimonio.

Ci sono legami solidi e profondi che durano un’intera vita. Virginia Garavaglia e Giovanni Martignoni di Furato ne sono l’esempio: giovedì 27 agosto, infatti, hanno festeggiato il sessantesimo anniversario di matrimonio. Non un semplice anniversario ma un traguardo del cuore e un insegnamento per i famigliari che non hanno voluto far mancare ai due sposi il loro affetto. Auguri, allora, a Virginia e Giovanni per le le loro nozze di diamante, meravigliosa testimonianza di un’unione consolidata e incrollabile.

