Inveruno: sono tre i 'positivi'

Ancora un'evoluzione sulla situazione 'Covid-19' nella comunità inverunese: sale infatti a 3 il conteggio dei cittadini 'positivi' e a 10 quelli in quarantena. Un nuovo caso, quindi, segno che l'attenzione deve sempre rimanere alta per evitare il riprendere dell'epidemia tra i nostri paesi.

"Un concittadino, che è ricoverato presso un ospedale del nostro territorio, è stato sottoposto a tampone di verifica, che è risultato essere ancora positivo - spiegava l'altro giorno il Sindaco Sara Bettinelli - L’altro nostro concittadino è invece al proprio domicilio e sta bene.

Sono dieci sono i nostri concittadini in tutto in quarantena. Due nostri concittadini hanno terminato il loro periodo di quarantena obbligatoria. Un nuovo nostro concittadino ha iniziato il periodo di quarantena obbligatoria per contatto diretto con persona positiva".

