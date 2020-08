Legnano e Magenta: test Covid insegnanti

Gli ospedali di Legnano e Magenta sono le sedi per i test Covid rivolti al personale docente e non docente. La campagna è partita lunedì ed è su base volontaria e gratuita.

In attuazione delle prescrizioni nazionali e delle indicazioni regionali, è partita lunedì 24 agosto, la campagna per la ricerca di infezioni pregresse o in atto di Covid-19, rivolta al personale docente e non docente delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie pubbliche statali e non statali, paritarie e private, istituti di istruzione e formazione professionale, compreso il personale degli asili nido. Le sedi erogative della ASST Ovest Milanese sono gli ospedali di Legnano e Magenta e la partecipazione è su base volontaria e gratuita. Più nello specifico, ospedale di Legnano, centro prelievi dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 14.30 e sabato e domenica dalle 8 alle 12; ospedale di Magenta, centro prelievi dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 14.30 e sabato e domenica dalle 8 alle 12. La ricerca consiste nell'effettuazione del test sierologico di ricerca anticorpale (cosiddetto 'pungidito') a risposta immediata (10 minuti ca.). Nel caso di esito negativo del test sierologico, trattandosi di test di screening, non verrà rilasciata nessuna certificazione al lavoratore. A coloro invece che risulteranno positivi al test sierologico, sarà effettuato subito, obbligatoriamente, il test molecolare (cosiddetto tampone). Il personale scolastico che intende aderire può chiamare il numero verde regionale 800638638 attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 per fissare l’appuntamento oppure collegarsi al portale regionale www.prenotasalute.regione.lombardia.it o, infine, contattare il medico di Medicina Generale, qualora aderente all’iniziativa.

