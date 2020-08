Danneggiato il poliambulatorio

Chi ne sia l'autore lo si ignora. Quale ne sia il motivo pure. Ma è certo che il danneggiamento di una vetrata del poliambulatorio di Casorezzo sia riconducibile ad un atto vandalico.

Chi ne sia l'autore lo si ignora. Quale ne sia il motivo pure. Ma è certo che il danneggiamento di una vetrata del poliambulatorio comunale di Casorezzo sia riconducibile ad un atto vandalico. E, per riparare a questa rottura, i costi ricadranno sulla collettività. Non una cifra da capogiro, però pur sempre qualcosa di cui solo uno o pochi sono responsabili, ma tutti devono pagare. Nella struttura di via XXV Aprile il Comune ha deciso di posizionare una lastra provvisoria nell'attesa che quella rotta sia stata riparata. Il Comune ha individuato una ditta della zona e stanziato per i lavori un importo di circa 219 euro. Il poliambulatorio riacquisterà così le dimensioni complete di sicurezza dell'assetto precedente.

