Studenti: ecco il 'Bonus didattico'

L'ultima iniziativa dell'Amministrazione comunale di Vanzaghello: appunto il 'Bonus didattico scuola secondaria di primo grado'. Un sostegno agli studenti ed alle loro famiglie.

Una nuova misura di sostegno economico per le famiglie di Vanzaghello che si trovano ad affrontare l’inizio del prossimo anno scolastico. L'hanno chiamato 'Bonus didattico scuola secondaria di primo grado': solamente l'ultima iniziativa in fase di attuazione dell'Amministrazione comunale e rivolta, appunto, agli studenti residenti in paese e iscritti, nell'anno scolastico 2020-2021 alle scuole secondarie di primo grado (ex scuole medie) statali e paritarie, private e degli enti locali. "Piccole, ma importanti somme che avranno come obiettivo quello di assicurare e garantire un aiuto per l’acquisto di libri di testo e/o materiale didattico - scrive la giunta vanzaghellese - Tutti i dettagli, tempi e modalità dell’iniziativa saranno disponibili a partire dai primi giorni di settembre sul sito del Comune (www.comune.vanzaghello.mi.it); per il momento possiamo anticipare che occorrerà essere in possesso di scontrini, fatture, ricevute fiscali ed eventuale dichiarazione del commerciante per ogni spesa sostenuta. Queste azioni concrete sono la migliore risposta da parte di un’Amministrazione presente e attiva, che cerca costantemente di stare accanto ai suoi cittadini, sempre più decisa a mettere sul piatto quanto necessario per affrontare con grinta e determinazione i suoi impegni".

