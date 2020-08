COVID Inveruno: positivo in ospedale

Coronavirus: è il sindaco Sara Bettinelli a fare il punto della situazione. Il cittadino positivo è in ospedale, mentre ce ne sono altri 11 in quarantena. Età media che si è abbassata.

Coronavirus ad Inveruno e Furato: è il sindaco Sara Bettinelli a fare il punto della situazione. "In questo momento - scrive - abbiamo un concittadino positivo e 11 in quarantena. Più nello specifico, la persona che ha contratto il virus è ricoverata presso un ospedale del territorio da quando è sopraggiunta la positività, poiché la situazione era necessitante di cure tempestive ed adeguate, mentre degli 11 in quarantena uno è stato sottoposto a tampone di verifica, di cui si sta attendendo l’esito. Infine, due cittadini, sintomatici, stanno attendendo anche loro di essere sottoposti a tampone. Li ho sentiti telefonicamente e posso dire di aver trovato all’altro capo della cornetta persone tranquille e consapevoli di dover prestare attenzione alla situazione. In linea con l’andamento nazionale, poi, anche nella nostra comunità la media di età delle persone attenzionate per la problematica Covid si è abbassata di molto ed al momento è al di sotto dei 40 anni. Viviamo la nostra quotidianità con serenità e con la serietà e l’attenzione che il momento storico ci richiede. Alla luce della nuova situazione possiamo continuare a dire che il virus è stato contenuto, ma non ancora sconfitto".

