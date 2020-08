Concerto acustico a 'La Tela'

La vigilia di Ferragosto è in musica a La Tela di Rescaldina. Venerdì 14 agosto, sul palco dell’osteria sociale del buon essere arriva Marco Bina.

La vigilia di Ferragosto è in musica a La Tela di Rescaldina. Venerdì 14 agosto, sul palco dell’osteria sociale del buon essere arriva Marco Bina: la voce degli Shape si presenta in versione 3B - one man band - per accompagnare con la sua musica la notte delle festa d’estate. Marco Bina presenta un repertorio che spazia dai classici del rock fino ai cantautori italiani, il tutto rigorosamente acustico per coinvolgere maggiormente il pubblico in quello che si preannuncia un concerto-viaggio nella musica. Per partecipare non servono biglietti, unico ingrediente richiesto: la voglia di cantare e ballare insieme. L’inizio è previsto alle 21.45; l’ingresso è libero, consigliata la prenotazione.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro