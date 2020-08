COVID: un tampone positivo a Inveruno

Un cittadino di Inveruno sottoposto a tampone e risultato positivo al Covid-19. Dei tre in quarantena preventiva, uno ha terminato; per un altro periodo di quarantena.

Un cittadino di Inveruno sottoposto a tampone e risultato positivo al Covid-19. A darne comunicazione è il sindaco Sara Bettinelli: "Lo stesso si trova al domicilio, in quarantena obbligatoria - scrive - Dei tre concittadini in quarantena preventiva, invece, uno ha terminato il periodo programmato, ma ne abbiamo un altro che ha avviato un periodo di quarantena preventiva in attesa di tampone. Non scordiamoci di tenere alta l’attenzione nella nostra quotidianità, osservando regole tanto semplici quanti importanti: mascherina là dove è obbligatoria, igiene delle mani e distanziamento".

