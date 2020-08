'San Rocco in cascina'

Organizzato dal 'Comitato Agricolo del Magentino', l'appuntamento con San Rocco, quest'anno, sarà alla cascina 'Bullona'. Domenica 16 agosto: una giornata in compagnia.

La regia è affidata al 'Comitato Agricolo del Magentino'; l'appuntamento, invece, è con San Rocco che quest'anno sarà in cascina (e precisamente alla 'Bullona'). L'iniziativa, allora, in programma domenica 16 agosto, vedrà alle 11.30 la celebrazione della Messa, quindi alle 12.30 apertura stand 'Comitato Agricolo' e Ruota della Fortuna, per poi proseguire alle 13 con il pranzo (menù della tradizione; gradita la prenotazione allo 02/97292091). Ancora, alle 15.30, apertura del servizio bar (con gelato artigianale e anguria) e, alle 18.30, aperitivo offerto dal 'Comitato Agricolo' con musica dal vivo. Per tutta la giornata, inoltre, sarà possibile visitare i recinti degli animali e intrattenersi con il gioco a premi della Ruota della Fortuna.

