Il 'Re-Tour' di Van De Sfroos

Il 'Re-Tour' del cantautore e scrittore Davide Van De Sfroos, in partenza il 16 agosto da Travo (PC) per il Travo Balafolk Festival, si arricchisce di un nuovo appuntamento. Le prime date.

Il 'Re-Tour' del cantautore e scrittore Davide Van De Sfroos, in partenza il 16 agosto da Travo (PC) per il Travo Balafolk Festival, si arricchisce di un nuovo appuntamento! L’artista si esibirà infatti live il 9 settembre presso l’Arena Bike-In di Campo Canoa a Mantova (biglietti disponibili su www.mailticket.it o presso il box office di Corso Umberto I a Mantova). Bike-In è un format che promuove lo spettacolo in bicicletta, un progetto nato da un’idea di Fresh Agency, Live Club e Shining Production. Il 'Re-Tour' di Davide Van De Sfroos è uno spettacolo speciale, dominato dalla forte voglia di ripartire, che segna un importante ritorno sul palco dopo il periodo trascorso di estrema emergenza sanitaria. Davide Van De Sfroos si esibirà in versione 'street', accompagnato dal suono di un violino, di una tastiera, di una chitarra e della batteria. Una formazione ridotta ma che sarà comunque in grado di coinvolgere il pubblico al ritmo dei più importanti brani del suo repertorio da “Ninna nanna del contrabbandiere” 'Yanez'. Nel corso delle serate si alterneranno sul palco anche vari ospiti.

LE PRIME DATE DEL 'RE-TOUR'

16 agosto Travo (PC) - Travo Balafolk Festival, Parco Archeologico (biglietti disponibili su www.botteghinoweb.com)

22 agosto Livigno (SO) - (ingresso libero previa prenotazione);

27 agosto Omegna (VB) - 117ª Edizione Festeggiamenti San Vito Omegna (ingresso libero previa prenotazione su www.prenotasanvito.it)

5 settembre Courmayeur (AO) - Palazzo del Ghiaccio (ingresso libero previa prenotazione);

6 settembre Saluzzo (CN) - Festival Occit'Amo, Ex Caserma Mario Musso, Piazza Montebello 1 (biglietti disponibili su www.mailticket.it);

9 settembre Mantonva – Campo Canoa, Arena Bike-In (biglietti disponibili su www.mailticket.it o presso il box office di Corso Umberto I a Mantova)

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro