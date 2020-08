Nonni vigili a raccolta

Le scuole, alla loro ripresa, esigono di essere adeguatamente strutturate anche all'esterno per assicurare agli studenti attraversamenti all'insegna della massima tranquillità. Un ruolo che, a Casorezzo come già avviene in molte parti, si conta di far svolgere ai nonni vigili.

I distanziamenti tra i banchi? Ok. La sicurezza dei plessi? Certo. Ma le scuole, alla loro ripresa, esigono di essere adeguatamente strutturate anche all'esterno per assicurare agli studenti attraversamenti all'insegna della massima tranquillità. Un ruolo che, a Casorezzo come già avviene in molte parti, si conta di far svolgere ai nonni vigili. Ecco, quindi, che il Comune chiama a raccolta il popolo dei capelli bianchi desideroso di spendere una parte del proprio tempo pensionistico per un'azione utile e nobile. Che, oltre ad assicurare ai bambini un supplemento di vigilanza sulla loro entrata e uscita da scuola senza correre rischi, si è rivelato in molti casi anche fattore di nascita di bei rapporti di amicizia, o quantomeno di familiarità, tra i piccoli e i nonni che, in qualche misura, con la loro attività di presidio dei plessi, li hanno 'adottati'. E, quindi, per chi sotto il cielo di Casorezzo voglia dare il proprio contributo consapevole della multiformità dei benefici che ne derivano, per sé e per i bambini, il numero ad contattare è lo 02/9010012.

