COVID: un positivo a Castano

Dopo un lungo periodo senza casi, purtroppo oggi è arrivata la notizia di un nuovo cittadino di Castano positivo al Coronavirus. “Naturalmente questo non ci deve far cadere nello sconforto - dice il sindaco Giuseppe Pignatiello - Dobbiamo, però, ricordarci che il problema non è risolto e che l’emergenza c’è. Quindi continuiamo a rispettare le indicazioni che ci vengono date, tenendo comportamenti corretti e che tutelino noi stessi e gli altri”.

