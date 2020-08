BPM Garbatola: sportello resta chiuso

Il sindaco di Nerviano Massimo Cozzi prende atto che, per ora, della riapertura dello sportello della Banca Popolare di Milano situato nella frazione di Garbatola non se ne parla proprio.

La risposta gli è arrivata. Esaustiva e garbata, ma non del segno che si attendeva. Il sindaco di Nerviano Massimo Cozzi prende atto con rammarico che, per ora, della riapertura dello sportello della Banca Popolare di Milano situato nella frazione di Garbatola non se ne parla proprio. Motivo: i rischi legati al Covid-19 sono ancora intatti, per cui l'istituto bancario non se la sente di rischiare. "La scelta di chiudere alcuni sportelli - scrive la Bpm - non è affatto semplice, siamo consapevoli che questo avrebbe potuto generare disagi alla clientela. Le modalità di selezione di tali chiusure sono state basate su diversi parametri oggettivi come la dimensione delle filiali, la possibilità di garantire il rispetto delle distanze prescritte, la numerosità del personale disponibile o l'affluenza di clienti registrati in tempi ordinari per mantenere un equilibrio tra gli interessi coinvolti nel rispetto delle disposizioni delle competenti autorità". Insomma, i nervianesi, privati cittadini o detentori di imprese che siano e abbiano avuto finora la BPM di Garbatola come punto di riferimento, dovranno attingere altra acqua al pozzo della pazienza. Lo stesso primo cittadino nervianese aveva evidenziato con chiarezza nella sua lettera di richiesta di delucidazioni sulla situazione riapertura come la chiusura avesse finito per creare problemi tanto ai privati risparmiatori quanto ai titolari di attività produttive bisognosi di gestire e procurarsi la liquidità in modo rapido in un'epoca emergenziale come questa. Non resta ora che vedere quando la situazione si sbloccherà. Per il momento i cittadini di Garbatola dovranno, per le loro esigenze economiche, rivolgersi se lo possono altrove.

