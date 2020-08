Una politica oltre i simboli

Niente dietrologie o ipotesi fantasiose, quanto, piuttosto, un'attenzione del territorio alle dinamiche politiche cuggionesi, perchè chiunque vinca, servirà fare 'squadra' nel locale.

Sono mesi sicuramente molto complessi, in cui le certezze vacillano, i vecchi schemi mentali lasciano il posto a nuovi rapporti, nuove complessità. E se questo vale nella vita e nella politica nazionale, vale ancora di più in quella locale. Ne è la prova uno scatto che ha destato molto clamore della scorsa domenica 2 agosto. Nella centralissima via Gualdoni, ecco che compaiono insieme Giuseppe Pignatiello (Sindaco di Castano Primo), Sara Bettinelli (Sindaco di Inveruno) con Cristian Vener e Giulina Soldadino. Nulla di politicamente più distante, senza dubbio, ma è tutto presto spiegato: i due sindaci del territorio dopo aver presenziato al gazebo di Giovanni Cucchetti ('Cuggiono Democratica'), si sono fermati a scambiare due chiacchere anche con la lista e il candidato Marco Maltagliati di 'Prima Cuggiono e Castelletto'.

Niente dietrologie o ipotesi fantasiose, quanto, piuttosto, un'attenzione del territorio alle dinamiche politiche cuggionesi, perchè chiunque vinca, servirà fare 'squadra' nel locale. In un contesto difficile come quello attuale è vitale, per qualunque gruppo, poter fare tavoli di lavoro e progetto territoriale per sviluppare progetti. Non importa se anche di 'colore' politico diverso.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro