Incidente sulla A4

Grave incidente questa mattina, intorno alle 6.30, sull'Autostrada Milano-Torino. Da quanto si apprende un'auto, per motivi ancora non chiari, avrebbe urtato lo spartitraffico. L'impatto è avventuo nel tratto Marcallo-Mesero in direzione Torino, provocando le prime code. Sul posto sono intervenute due ambulanze, l'elisoccorso e diversi mezzi dei Vigili del Fuoco. Dalle prime informazioni risulterebbero feriti due signori di 39 e 51 anni, mentre non ce l'avrebbe fatta, per le ferite riportate, un signore di 58 anni.

