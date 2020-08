Si amplia il distributore

Cornaredo Carburanti e Amministrazione comunale di Busto Garolfo hanno fissato una convenzione volta all'ampliamento dell'impianto di distribuzione di benzina sulla SP 109.

La stretta di mano soddisfa tutti. L'operatore perché potrà allargare il proprio volume d'affari, i cittadini perché potranno disporre di una struttura più ampia per i loro rifornimenti di benzina e il Comune che si trova un impianto più ampio di erogazione sul suo territorio di un servizio di primaria necessità per chi dispone di un veicolo a motore. Cornaredo Carburanti e Amministrazione comunale di Busto Garolfo hanno fissato tra le pieghe di una convenzione la loro intesa volta all'ampliamento dell'impianto di distribuzione di benzina presente nella zona della strada provinciale 109 per Parabiago. L'area in questione, specifica il Comune nella delibera con cui introduce lo schema di convenzione, "E' inserita nel vigente Piano di Governo del Territorio come tessuto urbano consolidato con funzione non residenziale" e in essa vi è già, appunto, un impianto di carburanti. Per potere dare il via libera a un'operazione dalle finalità sia commerciali sia sociali era appunto necessario fissare alcuni punti fermi attraverso un'intesa "Al fine - si legge sempre nella delibera - di consentire alla Cornaredo Carburanti di procedere all'ampliamento dell'impianto stradale di distribuzione carburanti esistente, previo ottenimento del necessario titolo abilitativo". La convenzione esplicherà i propri effetti per i prossimi venticinque anni. L'attenzione è stata puntata con forza anche sull'aspetto ambientale. Tra le righe dell'intesa, infatti, emerge che "Dovrà essere prevista una specifica progettazione delle opere a verde che tenga conto dello stato di fatto esistente, delle specie selezionate e della loro corretta collocazione rispetto alle distanze dalla strada, dai confini e del sesto di impianto delle specie arboree".

