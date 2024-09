Don Giovanni diventa parroco

Arrivato due anni fa per affiancare il parroco don Ambrogio Colombo, dopo gli incarichi a Turbigo e Busto Arsizio, per don Giovanni Patella inizia ora una nuova avventura.

Arrivato due anni fa per affiancare il parroco don Ambrogio Colombo, dopo gli incarichi a Turbigo e Busto Arsizio, per don Giovanni Patella inizia ora una nuova avventura pastorale. Questa volta, però, rimanendo a Busto Garolfo dove già seguiva la pastorale giovanile e gli oratori. Con questo settembre, infatti, diventa parroco. La ‘festa’ per il passaggio vedrà: giovedì 19 settembre, alle ore 21, la preghiera animata dal coro Shekinah; domenica 22 settembre l’ingresso solenne. Si inizia alle 15 a Olcella, poi la biciclettata verso San Remigio; quindi alle 17 i riti nella parrocchiale di Busto Garolfo e a seguire, alle ore 19, un happy hour in oratorio.

