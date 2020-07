Sesto... colori d'estate

L'estate a pochi passi da 'casa nostra': siamo stati a Sesto Calende. Un giro per la città, tra installazioni, passeggiate sul lungofiume e voglia di ripartire dopo il lockdown.

Il primo colpo d'occhio, inevitabilmente, non può che andare a quelle installazioni che colorano il centro città. Nuvole, arcobaleno e astronauti... i bambini che giocano tutti attorno, i giovani e gli adulti, invece, che ne approfittano per scattarsi una foto oppure un selfie e, intanto, ridono, scherzano o scambiano 'quattro chiacchiere'. C'è una grande voglia d'estate, insomma, a Sesto Calende e non è solo per il 'Parcobaleno' (così come è stata ribattezzata, appunto, la particolare opera), ma anche per le persone che si incontrano sul lungofiume o nelle vie interne. Un aperitivo, un gelato, una tranquilla passeggiata: è forte nella gente, e lo si percepisce anche solamente a guardarla, il desiderio di lasciarsi alle spalle i lunghi e difficili mesi di emergenza Coronavirus e lockdown e farlo, appunto, con le cose più semplici e normali possibili. E, allora, ecco che i bar, le gelaterie, i ristoranti oppure le panchine lungo la camminata e le rive del fiume tornano a diventare di nuovo un punto di riferimento per trovare qualche momento di relax e serenità. (Foto Eliuz Photography)

