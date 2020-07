Per un lavoro 'buono'

'La Sinistra - Legnano in Comune: "Acrobati del lavoro che, senza rete, rischiano di precipitare nel baratro della povertà assoluta: è con questa immagine efficace che l’ultimo focus pubblicato da Censis e Confcooperative descrive la drammatica condizione di tanti lavoratori come effetto del confinamento e della crisi economica post Covid-19".

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - “Acrobati della povertà” che, senza rete, rischiano di precipitare nel baratro della povertà assoluta: è con questa immagine efficace che l’ultimo focus pubblicato da Censis e Confcooperative descrive la drammatica condizione di tanti lavoratori come effetto del confinamento e della crisi economica post Covid 19. Sono soprattutto lavoratori precari o irregolari, in gran parte giovani, vere o false partite IVA, lavoratori con salari da fame: la destrutturazione del mondo del lavoro e la perdita progressiva di diritti ha lasciato “senza rete” milioni di lavoratori/lavoratrici, condannandoli ad un futuro di povertà insieme alle loro famiglie, e a dover dipendere da sussidi e sostegni da parte dello Stato. E’ la conseguenza inevitabile di un sistema economico liberista che ha fatto del mercato la sua religione e dei lavoratori una merce tra le altre. Che al benessere generale ha anteposto il profitto privato, e che non guarda in faccia né alle persone né all’ambiente in cui viviamo. Anche Legnano si ritrova oggi, e più ancora si ritroverà domani a fare i conti con questa drammatica e potenzialmente esplosiva situazione. In cui il Comune è chiamato a fare la sua parte: lavorando per il rafforzamento e l’ampliamento della rete di protezione e sostegno alle famiglie in difficoltà, spesso con minori doppiamente esposti al rischio di abbandono scolastico; prevenendo e controllando che negli affidamenti e + negli appalti non si nascondano situazioni di irregolarità, precarietà e sfruttamento dei lavoratori; promuovendo politiche attive del lavoro, in collaborazione con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali; attivando processi di rigenerazione urbana e ambientale che creano nuove opportunità di lavoro; promuovendo un’economia locale ecologicamente orientata e rispettosa dei diritti dei lavoratori; lavorando per l’ampliamento dell’offerta formativa e culturale, valorizzando le eccellenze cittadine, facilitando l’espressione della creatività giovanile. (La Sinistra - Legnano in Comune; Lucia Bertolini, candidata sindaco)

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro