Concorso: chi l'ha visto?

Il messaggio e la domanda del gruppo 'Insieme per Vanzaghello' (sui banchi dell'opposizione in consiglio comunale) su 'Vanzaghello in Fiore': "Qualcuno ha visto il vincitore?"

"Chi l'ha visto?": inizia così il messaggio postato su Facebook dal gruppo 'Insieme per Vanzaghello' (sui banchi dell'opposizione in consiglio comunale); e al centro dell'attenzione c'è il concorso 'Vanzaghello in Fiore', promosso dall'attuale Amministrazione qualche settimana fa e rivolto alla cittadinanza. Quello che si chiedono gli esponenti della minoranza e, innanzitutto se "Qualcuno ha visto il vincitore", quindi proseguono "Siamo l’unico Comune che istituisce un concorso in cui non viene detto cosa si vince (poco importa, l’importante è partecipare diceva De Coubertin), ma soprattutto quando. L'iniziativa è partita a meta giugno, però ancora oggi, nonostante le assicurazioni della giunta, non si da a sapere quando verrà individuato e premiato il vincitore".

