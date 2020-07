L'unione fa... commercio

L'Amministrazione comunale di Turbigo e Confcommercio assieme per un Tavolo Tecnico di Consultazione per manifestazioni e iniziative di carattere commerciale.

La parola d'ordine, alla fine, è squadra, o meglio fare rete per affrontare, appunto assieme questo complesso periodo e guardare con azioni mirate e concrete al presente ed al futuro. E, così, ecco che a Turbigo, Amministrazione comunale e Confcommercio pensano ad un Tavolo Tecnico di Consultazione per manifestazioni e iniziative di carattere commerciale. Un progetto che nasce dalla collaborazione tra il Comune e Confcommercio Magenta e Castano Primo che, nell'ultimo anno, attraverso diversi incontri e riunioni tra il sindaco Christian Garavaglia, l’assessore Mattia Chiandotto ed il segretario della stessa realtà territorio, Simone Ganzebi, hanno dato corpo ad un fattivo percorso di collaborazione. "Un ulteriore tassello, certamente ambizioso - dice il primo cittadino turbighese - e che mira a rafforzare la comunicazione e la collaborazione con il tessuto commerciale. Il nostro intento è di intraprendere attività volte a sostenere i commercianti e, quindi, il paese. Ad oggi Turbigo è il secondo Comune del Castanese ad avere avviato una collaborazione stretta con Confcommercio e il primo ad avere deliberato ufficialmente in giunta questo tipo di provvedimento. L’obiettivo è quello di dare ancora maggior sostegno ai nostri commercianti”. “Attraverso una simile azione – continua l’assessore Chiandotto – l’Amministrazione comunale intende rafforzare la partnership con l’associazione maggiormente rappresentativa sul territorio, qual è Confcommercio, con lo scopo di avviare qualsiasi iniziativa concreta a favore del commercio locale, messo in seria difficoltà durante l’emergenza Coronavirus. Ed è proprio dalla pandemia che bisogna ripartire: abbiamo potuto constatare che quando la comunità fa squadra vince sempre e la collaborazione è la prima, se non l’unica, forza che ci permetterà di ripartire tutti assieme senza escludere nessuno. Sono sicuro che il Tavolo Tecnico di Consultazione porterà importanti novità”. “E’ certamente un ottimo risultato – concludono il presidente di ConfCommercio, Luigi Alemani, e il segretario Simone Ganzebi - quello conseguito; un risultato che ha già generato positivi riscontri solo per il semplice motivo che i rapporti tra Comune e Confcommercio stanno diventando sempre più stretti e propositivi. Ovviamente tutta la nostra struttura associativa è a disposizione del Comune e, naturalmente, di tutte le imprese locali, per consentire a Turbigo di tornare ad occupare il giusto ruolo che merita sul territorio”.

