ETVilloresi: 1,4 milioni

Al Consorzio Villoresi sono stati stanziati 896 mila euro per il ripristino spondale del naviglio Bereguardo e 500 mila euro per la messa in sicurezza delle alzaie.

Arrivano nuove risorse al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi dal bilancio di Regione Lombardia. Nell’arco di anni che va dal 2021 al 2025, l’ente che ha il compito di regolare, distribuire, controllare l’acqua per usi irrigui e produttivi su un’area di quasi 4 mila chilometri quadrati, sono stati stanziati, complessivamente, 896 mila euro per il ripristino spondale del naviglio Bereguardo e 500 mila euro per la messa in sicurezza delle alzaie. “Consapevole del ruolo del Consorzio, ho ritenuto di presentare due ordini del giorno, poi approvati in Consiglio regionale, che portassero nuove risorse soprattutto per rendere più sicuri il canale Villoresi e il sistema dei Navigli lombardi – ha riferito Luca Del Gobbo, consigliere regionale di Noi con l’Italia –. Regione Lombardia crede nel ruolo strategico del Consorzio e nella sua attività legata alla gestione della rete, all’irrigazione, alla bonifica, alla difesa del suolo, alle azioni e agli interventi di ripristino sulle strutture. Se la produzione agricola della regione Lombardia si colloca da sempre ai primi posti in Italia e nel mondo, è anche merito di una rete per l’irrigazione efficiente e capillare, grazie alla quale i nostri territori vantano la maggior superficie irrigua della penisola”.

