Campionato Regionale di Nuoto

Finito il lockdown la Squadra di Nuoto della SSD Games Sport ha ricominciato gli allenamenti in previsione della prossima stagione agonistica, ma una parentesi competitiva è stata aperta il weekend scorso con il Campionato Regionale FIN (Federazione Italiana Nuoto) esordienti A, presso la piscina di Mecenate. Una manifestazione dedicata a chi aveva i tempi minimi per la qualificazione e che si è disputata in vasca lunga (vasca da 50 mt) che normalmente è una rarità nella nostra provincia a parte l’Impianto di Cuggiono famoso, anche proprio alla vasca Olimpionica. A difendere i colori della Squadra Cuggionese hanno gareggiato, avendo raggiunto i tempi di accesso al campionato, Lucini Matilda, Ponciroli Alice e Atti Marco. I nostri Atleti si sono ben distinti regalando soddisfazioni anche all’allenatore Giuseppe Cantone dimostrando la condizione di forma nonostante il forzato stop. Alla fine è stata Lucini Matilde a lanciare un acuto conquistando un ottimo terzo posto nei 200 rana oltre che prima del suo anno anagrafico. Una gara che fa ben sperare per i successi futuri per la Squadra Games che ormai è proiettata verso la stagione agonistica 2020/21.

Risultati:

Lucini Matilda terzo posto nei 200 rana in 3’06”02 e prima del suo anno anagrafico

Lucini Matilda nono posto nei 100 rana 1’30”18

Lucini Matilda dodicesima nei 200 misti 2’57”32 scendendo sotto i tre minuti per la prima volta.

Ponciroli Alice ventiseiesima nei 100 rana 1’34”60

Ponciroli Alice trentasettesima nei 200 rana 3’26”43

Atti Marco quindicesimo nei 100 dorso 1’17”59

Atti Marco sedicesimo nei 200 dorso 2’43”64

Atti Marco ventunesimo nei 400 stile 5’31”84

