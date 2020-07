La Madonna della Neve

San Giorgio abbraccerà come da tradizione la cappellina della Madonna della Neve e lo farà domenica 2 agosto. Un omaggio che quest'anno assume un significato ancora più profondo.

Quest'anno il renderle omaggio avrà un significato più particolare del solito. San Giorgio abbraccerà come da tradizione la cappellina della Madonna della Neve e lo farà domenica 2 agosto. A essa, in quest'occasione, farà dono però non soltanto della devozione popolare di sempre, ma anche di ciò che, nel male e nel bene, ha rappresentato per il Comune l'esperienza del Covid-19. Nel male a causa di contagi, decessi e sofferenze che hanno messo alla prova la vita di diversi abitanti, nel bene, perché questa prostrazione pur pesante non ha però urlato più forte della speranza del paese di sapersi lasciare tutto questo alle spalle e ricominciare. Con rinnovato slancio e con una luce in più, quella di chi non ce l'ha fatta, ma continua comunque a illuminare il cammino sia pure in modo differente. E così la recita del santo Rosario programmata per le 20.45 della domenica a venire dinanzi alla cappella di via Madonnina sarà per San Giorgio anche un'occasione per riscoprire la sua unità di sofferenza, ma anche di sguardi rivolti verso il domani. Con la consapevoleza, nutrita anche della linfa di una fede di tradizione e convinzione, che nulla, né il bene né il male, passano invano, ma lo fanno per scavare nei cuori e far esprimere loro un sì sempre più convinto alla vita e alla fiducia in essa.

