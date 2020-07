La Caritas a pieno regime

Dopo il periodo di lockdown (con le sole distribuzioni dei pasti e dei pacchi alimentari), da settembre, non con poche difficoltà, riprenderà l'attività a pieno regime della Caritas.

Durante il periodo di emergenza Covid-19 i servizi Caritas rimasti attivi a Inveruno sono stati solo la distribuzione dei pasti e dei pacchi alimentari in collaborazione con il Comune. Ora da settembre, non con poche difficoltà, riprenderà l'attività a pieno regime. Nella fattispecie, presso il primo piano del Palazzo delle Associazioni di Largo Pertini riprenderanno: da mercoledì 2 settembre dalle 9 alle 11 la raccolta degli alimenti, da lunedì 7 settembre dalle 15 alle 17 lo sportello lavoro, da martedì 8 settembre dalle 15 alle 17 lo sportello fondo famiglia lavoro e da mercoledì 9 settembre lo sportello richiesta abiti, ma esclusivamente per la distribuzione di vestiario, con queste modalità: il martedì mattina dalle 9 alle 12, telefonando al 347/5012555, si potranno avanzare delle richieste di abiti e poi si potrà ritirare il proprio pacco il venerdì pomeriggio, dalle 16 alle 18, solo su appuntamento. L'attività di donazione abiti invece riprenderà a ottobre. Infine, i corsi di italiano per stranieri e di taglio e cucito riprenderanno a gennaio 2021.

