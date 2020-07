Informazioni elettorali

Elezioni comunali di Legnano: ecco le informazioni utili per le forze politiche che intendono presentarsi alla urne il prossimo mese di settembre.

Le forze politiche che intendono partecipare alle prossime elezioni comunali devono autenticare le sottoscrizioni dei presentatori delle liste contattando l’ufficio elettorale (uff [dot] elettorale [at] legnano [dot] org) e concordando un appuntamento, dal 27 luglio. L’attività verrà eseguita direttamente dall’Ufficio Elettorale che rilascerà anche il certificato di iscrizione nella lista elettorale. Si ricorda che i moduli per la presentazione delle liste devono essere sottoscritti da non meno di 67 e da non più di 133 elettori del Comune di Legnano. E’ indispensabile che su ogni modulo vi siano annoverati, oltre al candidato Sindaco, da 16 a 24 candidati alla carica di Consigliere Comunale. Le liste dovranno essere definitivamente presentate al palazzo municipale, alla segreteria del Comune, dalle 8 alle 20 di venerdì 21 agosto e dalle 8 alle 12 di sabato 22 agosto. Le istruzioni dettagliate sul procedimento elettorale sono riportate nel sito del Ministero dell'Interno www.interno.gov.it e nel sito del Comune di Legnano www.legnano.org. Da lunedì 27 luglio, fino al 14 agosto, per assicurare il corretto e regolare andamento delle procedure elettorali, il personale dei Servizi Demografici, rinforzato, opererà in due sedi: sala Stemmi e palazzo Leone da Perego, in entrambi i casi dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17, tutti i giorni da lunedì a sabato. Saranno inoltre disposte aperture straordinarie per eventuali autentiche e per il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 agosto (dalle 9 alle 17,30), venerdì 21 agosto (dalle 8 alle 20) e sabato 22 agosto (dalle 8 alle 12).

Per assicurare un regolare rilascio delle tessere elettorali ai nuovi elettori e a coloro che le hanno esaurite o smarrite, viene adottato un protocollo che permetta un afflusso regolare e il controllo degli accessi, stabilendo che le tessere potranno essere rilasciate con le seguenti modalità, a decorrere dal 3/8, dalle 11 alle 12.30: lunedì persone il cui cognome inizia con le lettere A-B-C-D-E; martedì le persone il cui cognome inizia con le lettere E-F-G-H-I-L; mercoledì le persone il cui cognome inizia con le lettere M-N-O-P-Q-R; venerdì le persone il cui cognome inizia con le lettere S-T-U-V-W-X-Y-Z.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro